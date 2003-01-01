Интернет-магазин мебельной фурнитуры

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Акриловые панели изготавливаются путем нанесения на лицевую поверхность листов МДФ, имеющих качественные свойства выше стандартных требований, покрытия AM 1800TopX с высокой стойкостью к механическим повреждениям, которое является высококачественным продуктом SENOSAN – лучшего производителя акрила, и нанесения на обратную сторону устойчивого грунта, соответствующего лицевой стороне.Далее
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тел.: 8 (4012) 645269
furniloff@mail.ru
тел.: 8 (4012) 645269
furniloff@mail.ru
ФУРНИЛОФФ
Калининград, ул. Георгия Димитрова, 1
тел.: 8 (4012) 918109
furniloff@mail.ru
тел.: 8 (4012) 918109
furniloff@mail.ru
Уралплит
г. Тюмень, ул. Чекистов, д 36, оф.107
тел.: 8 (3452) 65-87-77, 65-82-25
secret@uralplit.ru
тел.: 8 (3452) 65-87-77, 65-82-25
secret@uralplit.ru
Уралплит
Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, 47,а, кор.2
тел.: 8 (383) 209 59 59
demia654@mail.ru
тел.: 8 (383) 209 59 59
demia654@mail.ru
Умелый мастер
Тверь, ул. Коминтерна, д. 71
тел.: 8 (4822) 761 096
umeliymaster@mail.ru
тел.: 8 (4822) 761 096
umeliymaster@mail.ru
ТДМ
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 15/3
тел.: +7 (921) 967-79-30 (для юр.лиц)
sales@tdmspb.ru
тел.: +7 (921) 967-79-30 (для юр.лиц)
sales@tdmspb.ru
ТДМ
Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 55
тел.: +7 (931) 599-09-79 (для юр.лиц)
sales@tdmspb.ru
тел.: +7 (931) 599-09-79 (для юр.лиц)
sales@tdmspb.ru
ТДМ
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 42А
тел.: +7 (929) 100-77-36; +7 (965) 073-78-74 (для юр.лиц)
sales@tdmspb.ru
тел.: +7 (929) 100-77-36; +7 (965) 073-78-74 (для юр.лиц)
sales@tdmspb.ru
ТДМ
Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., 2
тел.: +7 (812) 337-12-52; +7 (981) 708-59-15; +7 (931) 397-36-68
sales@tdmspb.ru
тел.: +7 (812) 337-12-52; +7 (981) 708-59-15; +7 (931) 397-36-68
sales@tdmspb.ru
ТВЦ Потатушкиных (филиал)
г. Старый Оскол, ул.Мира 10А
тел.: +7 (4725): 47-01-32; 22-49-47
тел.: +7 (4725): 47-01-32; 22-49-47
ТВЦ Потатушкиных
г. Белгород, ул Чичерина, д.1М
тел.: +7 (4722) 40-22-19, 23-12-29
тел.: +7 (4722) 40-22-19, 23-12-29
СтайлКом
Барнаул, ул. Красный Текстильщик, 12
тел.: 8 (3842) 37 96 86
stailkom@mail.ru
тел.: 8 (3842) 37 96 86
stailkom@mail.ru
Сити-Арт
г. Иркутск, Челябинская, 26 корп. 5
Телефон: +7 (3952) 43-19-71 многоканальный
Телефон: +7 (902) 171-62-82
sitiart@irk.ru
Телефон: +7 (3952) 43-19-71 многоканальный
Телефон: +7 (902) 171-62-82
sitiart@irk.ru
Сити-Арт
г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 12/2
Телефон: +7 (3952) 43-42-12 многоканальный
Телефон: +7 (950) 140-09-18
sitiart@irk.ru
Телефон: +7 (3952) 43-42-12 многоканальный
Телефон: +7 (950) 140-09-18
sitiart@irk.ru
Сити-Арт
г. Улан-Удэ, Проспект Автомобилистов, 1 строение 6
(территория центра «Мебелин парк»)
Телефон: +7 (3012) 379-571 многоканальный
Телефон: +7 (908) 653-50-27
sitiart-uud@irkmaster.ru
(территория центра «Мебелин парк»)
Телефон: +7 (3012) 379-571 многоканальный
Телефон: +7 (908) 653-50-27
sitiart-uud@irkmaster.ru
Сити-Арт
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 64
тел.: 8 (423) 246 91 36
vl@sitiart.ru
тел.: 8 (423) 246 91 36
vl@sitiart.ru
Сити-Арт
г. Хабаровск, Восточное шоссе, 16Б
Телефон: +7 (4212) 358-822 многоканальный
Телефон: +7 (914) 158-77-68
khv@sitiart.ru
Телефон: +7 (4212) 358-822 многоканальный
Телефон: +7 (914) 158-77-68
khv@sitiart.ru
СибЛам
г. Чита, ул. Трактовая, вл. 49, ст. 1
тел.+7 (924) 818 06 00, +7 (924) 818 05 00
siblam.chita@mail.ru
тел.+7 (924) 818 06 00, +7 (924) 818 05 00
siblam.chita@mail.ru
СБК Мебельная компания
Ставропольский край, с.Верхнерусское, ул.Подгорная,7Б
тел.:+7 (8652) 51–06–06 (115)
тел.:+7 (8652) 51–06–06 (115)
Прогресс
Абакан, ул. Заводская 1В
тел.: 8 (3902) 260 481
ps-abakan@mail.ru
тел.: 8 (3902) 260 481
ps-abakan@mail.ru
Прогресс
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 3
тел.: 8 (391) 250 10 06
ps-agt@mail.ru
тел.: 8 (391) 250 10 06
ps-agt@mail.ru
ПРАКТИК
Великие Луки, Воробецкий проезд, д. 2а
тел.: 8 (81153) 744 89
trade@praktik60.ru
тел.: 8 (81153) 744 89
trade@praktik60.ru
ПРАКТИК
Псков, ул. Ижорского батальона, д. 24 к1
тел.: 8 (8112) 70 07 70
glass@praktik60.ru
тел.: 8 (8112) 70 07 70
glass@praktik60.ru
Первый Кухонный салон
Черкесск, ул. Октябрьская, 321
тел.:8 (909) 494-12-61
Centros-09@mai.ru
тел.:8 (909) 494-12-61
Centros-09@mai.ru
Орел Маркет
Орёл, ул. Гагарина, 73
тел.: 8 (4862) 73 63 73
orelmarket57@yandex.ru
тел.: 8 (4862) 73 63 73
orelmarket57@yandex.ru
ООО ТД КТС
Иркутск, ул. Розы Люксенбург, 222
тел.: 8 (3952) 47 57 89
meb.kts.irk@bk.ru
тел.: 8 (3952) 47 57 89
meb.kts.irk@bk.ru
ООО АНТЕЙ
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д.31 В, офис 28.
тел. +7 (863) 223-37-53
zakaz_m@antey-dsp.ru
тел. +7 (863) 223-37-53
zakaz_m@antey-dsp.ru
ООО АНТЕЙ
Адрес: г. Реутов: Транспортная ул. д. 1/3.
тел. +7 (962) 090-93-79
zakaz_m@antey-dsp.ru
тел. +7 (962) 090-93-79
zakaz_m@antey-dsp.ru
ООО АНТЕЙ
Адрес: г. Королев: ул. Стадионная, д.7.
тел. +7 (495) 480-86-07
zakaz_m@antey-dsp.ru
тел. +7 (495) 480-86-07
zakaz_m@antey-dsp.ru
ООО АНТЕЙ
Адрес: г. Москва, Троицкий АО, пос. Львово.
тел. +7 (495) 739-75-02
zakaz_m@antey-dsp.ru
тел. +7 (495) 739-75-02
zakaz_m@antey-dsp.ru
ООО АКСУ
Дербент, склад на федеральной трассе "Кавказ"
тел.: 8 (928) 503 01 27
elman525@list.ru
тел.: 8 (928) 503 01 27
elman525@list.ru
ООО АКСУ
Буйнакск, ул. Муслима Атаева, 25
тел.: 8 (928) 503 01 27
gadji01@mail.ru
тел.: 8 (928) 503 01 27
gadji01@mail.ru
ООО «Плитстройторг»
Воронеж, ул. Свободы 75К3
тел.: 8 (473) 220 57 12
info@plitstroytorg.ru
тел.: 8 (473) 220 57 12
info@plitstroytorg.ru
ООО «Мебель1"
г. Томск, ул. Петропавловская, д. 40
Тел. 8-923-402-59-90
e-mail – info@mdf1.ru
Тел. 8-923-402-59-90
e-mail – info@mdf1.ru
ООО «Антей»
Адрес: г. Ростов-на-Дону: ул. Щербакова, д.96 А.
тел. +7 (863) 223-36-49
ligamebel@rambler.ru
тел. +7 (863) 223-36-49
ligamebel@rambler.ru
ООО "Фирма ИНТЕРЬЕР"
Адрес: г. Ярославль
Розничный магазин:
пр-т Ленина д. 30
тел. +7 (4852) 75-72-08
тел. +7 (901) 994-61-07
Работа с регионами и оптовые продажи:
Промышленное шоссе д. 5
тел. +7 (901) 994-94-24
Розничный магазин:
пр-т Ленина д. 30
тел. +7 (4852) 75-72-08
тел. +7 (901) 994-61-07
Работа с регионами и оптовые продажи:
Промышленное шоссе д. 5
тел. +7 (901) 994-94-24
Новые технологии
г. Челябинск, ул. Шарова, 64
Тел./факс: (351) 776-68-68, 775-68-68
E-mail: opt1@ntchel.ru
Тел./факс: (351) 776-68-68, 775-68-68
E-mail: opt1@ntchel.ru
Модерн-Стайл
Адрес: г. Оренбург, ул. Юркина д. 11а
тел. +7 (3532) 433-456
+7 (3532) 433-457
orenburg-mf@modern-st.ru
тел. +7 (3532) 433-456
+7 (3532) 433-457
orenburg-mf@modern-st.ru
Мебельная фурнитура «МОНЗА»
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 7в
тел.: +7 (964) 722-22-77, +7 (965) 026-77-77
di-na@list.ru
тел.: +7 (964) 722-22-77, +7 (965) 026-77-77
di-na@list.ru
Мебельная фирма "ИНСАЙТ"
Чеченская республика, г. Грозный, ул. Ханкальская 57
тел.: 8(928)944-32-85, 8(928)022-61-55
тел.: 8(928)944-32-85, 8(928)022-61-55
Мебельная линия (Айсберг)
Симферополь, пер. Бокуна, д. 32а
тел. +7-978-787-73-95
al_1rand@mail.ru
тел. +7-978-787-73-95
al_1rand@mail.ru
Мастер-Мебель
Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 82/2
тел.: 8 (8152) 68 55 70
685570@mail.ru
тел.: 8 (8152) 68 55 70
685570@mail.ru
Магазин «Новый дом»
Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая 3
тел.: 8 (909) 838 99 30
berin59@mail.ru
тел.: 8 (909) 838 99 30
berin59@mail.ru
Магазин "Мебельщик"
Новороссийск, ул. Проспект Дзержинского, 211
тел.: (88617)63-43-21, 8906-436-79-49
mebelshik-nvr@mail.ru
тел.: (88617)63-43-21, 8906-436-79-49
mebelshik-nvr@mail.ru
М-Сервис
Смоленск, пер. Архангельский, д. 9
тел.: 8 (4812) 200 721
ddemidova89@mail.ru
тел.: 8 (4812) 200 721
ddemidova89@mail.ru
Ламинат-Сервис
Москва, ул. Чаянова, д. 12 пом. 1
тел.: 8 (909) 909 23 80
laminatdsp@yandex.ru
тел.: 8 (909) 909 23 80
laminatdsp@yandex.ru
Компания "МОФ-М"
Магазин «12-Стульев»
Великий Новгород, ул. Псковская, д. 36
8 (816)2 76-90-61
12stul-pskovskaya@mail.ru
Великий Новгород, ул. Псковская, д. 36
8 (816)2 76-90-61
12stul-pskovskaya@mail.ru
Компания "МОФ-М"
Магазин «Попова 5»
Великий Новгород, ул. Попова, д. 5
8 (816)2 65-57-52,
mof-m@mail.ru
Великий Новгород, ул. Попова, д. 5
8 (816)2 65-57-52,
mof-m@mail.ru
Компания "МОФ-М"
Оптовый склад
Великий Новгород ул. Нехинская, д. 57
8(816)2 50-20-35, 8(816)2 67-29-90
mof-m@mail.ru
Великий Новгород ул. Нехинская, д. 57
8(816)2 50-20-35, 8(816)2 67-29-90
mof-m@mail.ru
Карелия-Плит
Петрозаводск, ул Коммунистов 50 строение 8
тел.:8 (814) 259 30 68
k-plit@mail.ru
тел.:8 (814) 259 30 68
k-plit@mail.ru
ИП Стукошина О.А
г. Таганрог Ростовская бл. Ул. Социалистическая 149
тел. 960-455-31-88
tds.taganrog@gmail.com
тел. 960-455-31-88
tds.taganrog@gmail.com
ИП Погоев Виталий Акопович
Краснодарский край, ст-ца Отрадная, ул. Братская, д. 59
тел. +7-918-695-05-55
kristall-mebel.pogoev@mail.ru
тел. +7-918-695-05-55
kristall-mebel.pogoev@mail.ru
ИП Пестрецова
Брянск, ул. Медведева д. 65 корп.1 «Аксессуары для мебели»
тел.: 8 (4832) 58-86-06, 8 (4832) 58-86-86
mebel_furnit@mail.ru
тел.: 8 (4832) 58-86-06, 8 (4832) 58-86-86
mebel_furnit@mail.ru
ИП Пестрецова
Брянск, пр-т Московский, 148
тел.: 8 (4832) 75-88-88
mebel_furnit@mail.ru
тел.: 8 (4832) 75-88-88
mebel_furnit@mail.ru
ИП Пащенко Владимир Николаевич
Якутск, магазин Комплектуем мебель
тел.: 8 (914) 274-36-56
fasad2003@mail.ru
тел.: 8 (914) 274-36-56
fasad2003@mail.ru
ИП Ларина Татьяна Михайловна
Южно-Сахалинск, МиДиКом
тел.: 8 (914) 769-38-08
mihaniks1@mail.ru
тел.: 8 (914) 769-38-08
mihaniks1@mail.ru
ИП Кузнецов Александр
г.Рязань, ул.Крупская 25А, магазин "Мебельсам"
Тел./факс: 8 (912) 37-30-64, 8-953-747-27-48
Тел./факс: 8 (912) 37-30-64, 8-953-747-27-48
ИП Козаев Автандил Георгиевич
Адрес: РСО-Алания, г. Владикавказ , ул. Весенняя, д.1, корп.4, кв.74
тел. 8 (928) 855-44-77
zakaz_m@antey-dsp.ru
тел. 8 (928) 855-44-77
zakaz_m@antey-dsp.ru
ИП Егикян Самвел Амбарцумович
Сочи, ул. Джапаридзе, д. 53/7
тел.+7-918-600-61-58
sammeb5@mail.ru
тел.+7-918-600-61-58
sammeb5@mail.ru
ИП Гриднев Виктор Александрович
Астрахань, ул. 1-й Проезд Рождественского 4. Магазин Кипарис
тел.: 8 (960) 863 75 75
тел.: 8 (960) 863 75 75
ИП Балалина
ИП Балалина
г. Ярославль, пр. октября, д. 78к7
тел.: 8 (4852) 685875
г. Ярославль, пр. октября, д. 78к7
тел.: 8 (4852) 685875
ИП Балалина
ИП Балалина
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ярославский тракт, 72
тел.: 8 (930) 1122308, 8 (910) 8172110
yfk76@mail.ru
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ярославский тракт, 72
тел.: 8 (930) 1122308, 8 (910) 8172110
yfk76@mail.ru
ИП Балалина
ИП Балалина
Череповец, Городского питомника 1
тел.: 8 (8202) 280-985, 8 (8202) 301-678
balalina.00@mail.ru
Череповец, Городского питомника 1
тел.: 8 (8202) 280-985, 8 (8202) 301-678
balalina.00@mail.ru
ИП Балалина
ИП Балалина
Череповец, Краснодонцев, 49
тел.: 8 (8202) 280-985, 8 (8202) 301-678
balalina.00@mail.ru
Череповец, Краснодонцев, 49
тел.: 8 (8202) 280-985, 8 (8202) 301-678
balalina.00@mail.ru
ИП Алехичев
ИП Алехичев
г. Кострома, 2-я Волжская, 2а
тел.: 8 (4942) 641401
г. Кострома, 2-я Волжская, 2а
тел.: 8 (4942) 641401
ИП Алехичев
ИП Алехичев
г. Вологда, ул. Горького 129а
тел.: 8 (981) 4334322
г. Вологда, ул. Горького 129а
тел.: 8 (981) 4334322
ГК «ТАУРУС»
г. Краснодар, ул. Тополиная, 32
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факс: (861)201-23-71, 211-92-64
taurus_plastik@mail.ru
тел./факс: (861) 201-23-70 многоканальный
факс: (861)201-23-71, 211-92-64
taurus_plastik@mail.ru
АВМ-групп
Хабаровск, ул. Зеленая, д. 1
тел.: 8 (924) 416-30-11
avm001@list.ru
тел.: 8 (924) 416-30-11
avm001@list.ru
"VG"- мебельные комплектующие
164520, г. Северодвинск, Лесная д.32/17
Тел./факс: 8 (8184) 50-05-22, 58-47-07
Моб.:+7 911 557-84-70
E-mail: lesnaya32@vg-furnitura.ru
Тел./факс: 8 (8184) 50-05-22, 58-47-07
Моб.:+7 911 557-84-70
E-mail: lesnaya32@vg-furnitura.ru
"VG"- мебельные комплектующие
163002, г. Архангельск, пр. Московский, д.25, корп.4
Тел.: 8 (8182) 420-420
Моб.:+7 911 878-50-10
E-mail: m25@vg-furnitura.ru
Тел.: 8 (8182) 420-420
Моб.:+7 911 878-50-10
E-mail: m25@vg-furnitura.ru
"VG"- мебельные комплектующие
163011, г. Архангельск, ул. Лермонтова, д.23, строение 20
Тел./факс: 8 (8182) 49-40-44
Моб.:+7 911 551-71-88
E-mail: osnovnoy@vg-furnitura.ru
Тел./факс: 8 (8182) 49-40-44
Моб.:+7 911 551-71-88
E-mail: osnovnoy@vg-furnitura.ru
ООО "Мебельщик"
Ростов-на-Дону, ул. Щербакова, 107/29
тел.: 8 (8863) 254 79 55
dsp-rdn@bk.ru
тел.: 8 (8863) 254 79 55
dsp-rdn@bk.ru
Интернет-магазин мебельной фурнитурыНаша компания является одним из ведущих поставщиков мебельной фурнитуры в России. Представленная в каталоге фурнитура для мебели имеется в наличии на наших складах. У нас можно купить буквально все виды лицевой и функциональной фурнитуры для кухни, спальной, гостиной мебели – от амортизаторов и мебельных ручек до современных систем выдвижения и подъемных механизмов.
Мы регулярно пополняем ассортимент товаров последними новинками от мировых производителей, что наверняка представляет интерес для тех, кто желает быть в курсе последних тенденций в мире мебельного дизайна. Купить фурнитуру для мебели в розницу и оптом от группы компаний МЕКО легко и просто с помощью интернет-магазина или в филиалах в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске и Краснодаре, а также у наших партнеров по всей России, Беларуси и Казахстане.