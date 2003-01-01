Интернет-магазин мебельной фурнитуры

Простота, элегантность, современный внешний вид Акриловые панели объединяют в себе основные цвета, стойкую к механическим повреждениям поверхность и большое число опций для создания жилых пространств в разных стилях и с разной атмосферой. Высокоглянцевые панели Evogloss Естественные отражения Evogloss - это панели МДФ, покрытые высокоглянцевым декоративным ПВХ толщиной 0,35 мм. Evogloss открывает новые возможности в декорировании интерьеров, отделке помещений и создании современных и изысканных кухонь. Высокоглянцевые панели Evogloss На языке блестящего дизайна Evogloss - универсальные глянцевые панели для интерьеров и мебели в стиле "хай-тек". Им нет равных там, где нужно добиться яркости и света или сделать модный акцент. Зеркальные поверхности, смелые цветовые сочетания, игра с отражениями, бликами и глянцем - все это Evogloss.

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